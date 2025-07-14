Бублик потерял несколько позиций в мировом рейтинге по итогам Уимблдона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте обновила мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах после Уимблдона, передает NUR.KZ.

Открытый чемпионат Великобритании завершился в воскресенье. Чемпионом в одиночном разряде впервые стал итальянец Янник Синнер, который укрепил свое лидерство в рейтинге. Испанец Карлос Алькарас, уступивший ему в финале, сохранил вторую позицию.

Топ-3 по-прежнему замыкает немец Александр Зверев. Американец Тейлор Фритц поднялся на одну строчку и сместил с четвертой позиции британца Джека Дрэйпера. Шестым остался серб Новак Джокович.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на Уимблдоне вылетел в стартовом круге. После турнира он потерял три позиции в рейтинге и теперь идет 34-м. Аналогичный регресс у Александра Шевченко, который также вылетел в первом круге и опустился на 101-е место.

Еще один казахстанец Бейбит Жукаев дебютировал в основной сетке турниров Большого шлема, выбыл в стартовом раунде, но поднялся на 31 позицию в рейтинге. Теперь он занимает 216-ю строчку.

Лидерство в парном разряде по-прежнему делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич. Чемпионы Уимблдона из Великобритании Ллойд Гласспул и Джулиан Кэш поднялись на несколько позиций и теперь идут третьим и четвертым соответственно.

Напомним, мировой рейтинг после травяного турнира Большого шлема обновила и Женская теннисная ассоциация.

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