Рыбакина и Путинцева упали в мировом рейтинге после Уимблдона-2025

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах после Открытого чемпионата Великобритании, передает NUR.KZ.

Основные изменения произошли именно по итогам Уимблдона — третьего в сезоне и единственного травяного турнира Большого шлема.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина вылетела на мэйджоре в третьем круге и потеряла часть рейтинговых очков, так как в прошлом году дошла до полуфинала. Спортсменка опустилась с 11-й на 13-ю позицию, пропустив вперед чешку Каролину Мухову и американку Аманду Анисимову, которая выступила в финале и поднялась с 12-й на седьмую строчку.

Еще одна казахстанка Юлия Путинцева на Уимблдоне вылетела в первом круге. В мировом рейтинге она потеряла сразу десять мест и теперь занимает 43-ю позицию.

Лидерство сохранила белоруска Арина Соболенко. Следом за ней идет американка Коко Гауфф. Чемпионка Уимблдона полька Ига Швентек поднялась на одну строчку и сместила с третьей позиции представительницу США Джессику Пегулу. Топ-5 теперь замыкает россиянка Мирра Андреева.

Лучшая из казахстанок в парном разряде Анна Данилина вылетела на Уимблдоне во втором круге. В мировом рейтинге она потеряла две позиции и теперь замыкает топ-10.

Лидерство сохранила чешка Катерина Синякова. Чемпионки Уимблдона россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс поднялись на шесть позиций и теперь занимают пятую и 13-ю строчки соответственно.

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