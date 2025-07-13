Синнер обыграл Алькараса и впервые стал чемпионом Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, который завершился в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Лидер мирового рейтинга в решающем матче травяного турнира Большого шлема встретился с испанцем Карлосом Алькарасом — второй ракеткой мира.

Финал продлился четыре сета и завершился волевой победой Синнера со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Итальянец реализовал второй матчбол.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За это время Синнер выполнил восемь эйсов (против 15 у Алькараса), допустил две двойные ошибки (против семи) и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (против двух из шести).

23-летний итальянец впервые стал чемпионом Уимблдона. Теперь в его активе четыре титула на турнирах Большого шлема. Ранее Синнер выигрывал хардовые Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

В активе 22-летнего Алькараса осталось пять титулов на мэйджорах. Он выиграл два прошлых Уимблдона, а также побеждал на грунтовом "Ролан Гаррос" (2024, 2025) и US Open (2022).

Кроме того, в воскресенье состоялся финал в женском парном разряде. Титул забрали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс, которые обыграли представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй и латвийку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

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