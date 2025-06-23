Александр Бублик взлетел в мировом рейтинге после победы на турнире в Германии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах по результатам последних турниров, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на минувшей неделе стал чемпионом соревнований ATP 500 в немецком Галле. Этот результат позволил ему подняться сразу на 15 позиций в мировом рейтинге. Лучший теннисист страны замыкает топ-30 за неделю до старта Уимблдона.

Первые три места в рейтинге по-прежнему занимают итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Британец Джек Дрейпер обогнал американца Тейлора Фритца и серба Новака Джоковича и поднялся на четвертую позицию.

В топ-10 вернулся россиянин Даниил Медведев, который теперь занимает девятую строчку. Именно он соперничал с Бубликом в финале турнира в Галле.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко сохранил 97-ю позицию. Во второй сотне Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин улучшили положение и теперь занимают 178-е и 190-е места соответственно.

Лидерство в парном рейтинге удерживают сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич. Лучшим из казахстанцев остается Александр Недовесов, который опустился на 169-ю строчку.

Напомним, мировой рейтинг обновила и Женская теннисная ассоциация. Елена Рыбакина узнала свою позицию за неделю до старта Уимблдона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.