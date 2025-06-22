Казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 500 в Германии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в финале турнира категории ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, встречался в финале турнира с 11 ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым, который посеян под третьим номером на данных соревнованиях.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой казахстанца с итоговым счетом - 6:3, 7:6 (7:4)

Теннисисты провели на корте час и 23 минуты. За это время Бублик совершил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из четырех возможных.

Таким образом, Александр второй раз в карьере стал победителем "пятисотника" в Германии.

Напомним, казахстанец становился чемпионом соревнований ATP 500 в Галле в 2023 году. В том финале он обыграл российского теннисиста Андрея Рублева.

Всего же для Александра это пятый титул под эгидой ATP в одиночном разряде. Лучший теннисист страны помимо травяного турнира в Галле, становился чемпионом дважды на ATP 250 во французском Монпелье (2022, 2024) и один раз на ATP 250 в бельгийском Антверпене (2023).

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