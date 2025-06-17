Рыбакина в свой день рождения одержала победу на турнире в Берлине

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встретилась в первом круге с американкой Эшлин Крюгер — 33-й ракеткой мира. Представительница США во вторник заменила в основной сетке китаянку Чжэн Циньвэнь. Изначально планировалось, что именно четвертая ракетка мира сыграет с Рыбакиной.

Матч против Крюгер продлился минимальные два сета, второй из них завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 7:6 (7:3) в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге казахстанка сыграет с чешкой Катериной Синяковой, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге и пробилась в основную сетку через квалификацию.

После матча с Крюгер организаторы турнира на корте вручили Рыбакиной букет цветов. Болельщики спели песню в честь ее дня рождения.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанка сыграет на US Open за миллион долларов вместе с американцем Тейлором Фритцем.

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