Рыбакина сыграет за миллион долларов вместе с первой ракеткой США
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Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вошла в число участников турнира смешанных пар на Открытом чемпионате США 2025 года, передает NUR.KZ.
На официальном сайте US Open появился заявочный лист. Турнир смешанных пар пройдет 19 и 20 августа в рамках недели болельщиков — перед стартом основной сетки. В нем примут участие ведущие теннисисты мира. Сильнейший дуэт получил один миллион долларов (почти 520 миллионов тенге по нынешнему курсу).
Рыбакина выступит вместе с американцем Тейлором Фритцем — четвертой ракеткой мира в мужском одиночном разряде и лучшим теннисистом США.
Также в заявку попали следующие пары:
- Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) и Джек Дрейпер (Великобритания)
- Джессика Пегула и Томми Пол (оба — США)
- Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (оба — Италия)
- Мирра Андреева и Даниил Медведев (оба — Россия)
- Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафо (оба — США)
- Арина Соболенко (Беларусь) и Григор Димитров (Болгария)
- Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция)
- Ига Швентек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия)
- Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания)
- Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия)
- Ольга Данилович и Новак Джокович (оба — Сербия)
- Тейлор Таунсенд и Бен Шелтон (оба — США)
- Сара Эррани и Андреа Вавассори (оба — Италия)
- Наоми Осака (Япония) и Ник Кирьос (Австралия)
Матчи основной сетки US Open 2025 года продлятся с 24 августа по 7 сентября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2256501-rybakina-sygraet-za-million-dollarov-vmeste-s-pervoy-raketkoy-ssha/
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