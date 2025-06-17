Рыбакина сыграет за миллион долларов вместе с первой ракеткой США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина вошла в число участников турнира смешанных пар на Открытом чемпионате США 2025 года, передает NUR.KZ.

На официальном сайте US Open появился заявочный лист. Турнир смешанных пар пройдет 19 и 20 августа в рамках недели болельщиков — перед стартом основной сетки. В нем примут участие ведущие теннисисты мира. Сильнейший дуэт получил один миллион долларов (почти 520 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Рыбакина выступит вместе с американцем Тейлором Фритцем — четвертой ракеткой мира в мужском одиночном разряде и лучшим теннисистом США.

Также в заявку попали следующие пары:

Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия)

Чжэн Циньвэнь (Китай) и Джек Дрейпер (Великобритания)

Джессика Пегула и Томми Пол (оба — США)

Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (оба — Италия)

Мирра Андреева и Даниил Медведев (оба — Россия)

Мэдисон Киз и Фрэнсис Тиафо (оба — США)

Арина Соболенко (Беларусь) и Григор Димитров (Болгария)

Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция)

Ига Швентек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия)

Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания)

Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия)

Ольга Данилович и Новак Джокович (оба — Сербия)

Тейлор Таунсенд и Бен Шелтон (оба — США)

Сара Эррани и Андреа Вавассори (оба — Италия)

Наоми Осака (Япония) и Ник Кирьос (Австралия)

Матчи основной сетки US Open 2025 года продлятся с 24 августа по 7 сентября.

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