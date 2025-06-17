Четвертая ракетка мира отказалась играть с Рыбакиной на турнире в Берлине

У первой ракетки Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакиной сменилась соперница на травяном турнире WTA 500 в Берлине, передает NUR.KZ со ссылкой на WTA.

Изначально у спортсменки, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, в первом круге был назначен матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Планировалось, что игра пройдет во вторник, 17 июня.

Однако за несколько часов до начала встречи стало известно о снятии четвертой ракетки мира с турнира. Причиной оказалась травма шеи у Циньвэнь.

В основной сетке китаянку заменит американка Эшлин Крюгер, уступившая в финале квалификации. Представительница США, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, станет соперницей Рыбакиной по первому кругу. Победительница их противостояния на следующей стадии сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

Стартовый матч Рыбакиной на турнире в Берлине остался в расписании вторника. Ожидается, что он начнется не раньше 20:30 по казахстанскому времени.

Добавим, что 17 июня первой ракетке страны исполнилось 26 лет.

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