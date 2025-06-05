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Стал известен гонорар Александра Бублика за выступление на турнире Большого шлема

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Стало известно, сколько заработал первая ракетка Казахстана в мужском одиночно разряде Александр Бублик после завершения выступления на "Ролан Гаррос", передает корреспондент NUR.KZ.

Завершил свое триумфальное выступление на Большом шлеме во Франции лучший теннисист Казахстана в мужском разряде Александр Бублик.

В четвертьфинале он проиграл первой ракетке планеты, итальянцу Янника Синнер.При этом Бублик установил историческое достижение для казахстанских теннисистов. Ранее никто в мужском одиночном разряде не пробивался в четвертьфинал ни одного из Шлемов.

После обновления мирового рейтинга Александр поднимется сразу на 19 строчек и займет 43-е место в списке ATP.

Помимо рейтинговых очков Бублик за выход в четвертьфинал заработал 440 тысяч евро (примерно 256 миллионов тенге) согласно информации Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2252589-stal-izvesten-gonorar-aleksandra-bublika-za-vystuplenie-na-turnire-bolshogo-shlema/