Алькарас обыграл Синнера и второй раз подряд стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Испанец Карлос Алькарас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч в мужском одиночном разряде прошел на Корте Филиппа Шатрие — главной арене "Ролан Гаррос".

Игра продлилась максимальные пять сетов, три из которых завершились на тай-брейках. Алькарас одержал волевую победу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). При этом в четвертом сете испанец отыграл три матчбола. Суммарно теннисисты провели на корте 5 часов 29 минут.

Алькарас второй раз подряд выиграл "Ролан Гаррос". Всего в активе 22-летнего испанца теперь пять титулов на турнирах Большого шлема. Дважды он побеждал на Уимблдоне (2023, 2024), еще один раз — на US Open (2022).

Синнер же впервые дошел до финала "Ролан Гаррос". Этот результат позволит ему укрепить лидерство в мировом рейтинге. Алькарас же идет на второй позиции в рейтинге ATP.

Напомним, чемпионкой "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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