Разгромом завершился матч с участием казахстанца на юниорском "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вылетел на старте Открытого чемпионата Франции 2025 года среди юниоров в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

В парной сетке спортсмен выступал вместе с турком Керемом Йылмазом. В первом круге им противостояли американец Доминик Мосейчук и колумбиец Алехандро Арсила, который ранее выбил из одиночного турнира казахстанца Амира Омарханова.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромным поражением Нурланулы и Йылмаза со счетом 0:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 59 минут.

Таким образом, Нурланулы завершил выступление на юниорском "Ролан Гаррос". Днем ранее он вылетел в первом круге и в одиночном разряде.

Из представителей Казахстана на турнире остался только Омарханов. Ему предстоит стартовать в парной сетке вместе с испанцем Андресом Сантамартой Роигом.

Напомним, на взрослом "Ролан Гаррос" первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертьфинал.

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