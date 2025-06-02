Разгромом завершился матч с участием казахстанца на юниорском "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вылетел на старте Открытого чемпионата Франции 2025 года среди юниоров в парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.
В парной сетке спортсмен выступал вместе с турком Керемом Йылмазом. В первом круге им противостояли американец Доминик Мосейчук и колумбиец Алехандро Арсила, который ранее выбил из одиночного турнира казахстанца Амира Омарханова.
Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромным поражением Нурланулы и Йылмаза со счетом 0:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 59 минут.
Таким образом, Нурланулы завершил выступление на юниорском "Ролан Гаррос". Днем ранее он вылетел в первом круге и в одиночном разряде.
Из представителей Казахстана на турнире остался только Омарханов. Ему предстоит стартовать в парной сетке вместе с испанцем Андресом Сантамартой Роигом.
Напомним, на взрослом "Ролан Гаррос" первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертьфинал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251593-razgromom-zavershilsya-match-s-uchastiem-kazahstanca-na-yuniorskom-rolan-garros/