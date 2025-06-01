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Оба казахстанских юниора вылетели на старте "Ролан Гаррос"

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Казахстанские юниоры вылетели на старте мужского одиночного турнира в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Восьмой номер посева в мужской юниорской сетке получил Амир Омарханов. Сильнейший казахстанский юниор встретился в первом круге с колумбийцем Алехандро Арсилой. Матч продлился 1 час 30 минут и завершился поражением Омарханова со счетом 3:6, 4:6.

Еще один казахстанец Зангар Нурланулы на стартовой стадии встретился с американцем Джаггером Личем, который получил пятый номер посева. Представитель США выиграл в максимальных трех сетах со счетом 6:1, 1:6, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

Таким образом, в одиночной сетке юниорского "Ролан Гаррос" не осталось представителей Казахстана. Омарханов и Нурланулы позднее начнут выступление в парном разряде в дуэтах с испанцем Андресом Сантамартой Роигом и турком Керемом Йылмазом соответственно. Девушек из Казахстана на турнире нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251197-oba-kazahstanskih-yuniora-vyleteli-na-starte-rolan-garros/