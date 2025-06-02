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Бублик обыграл пятую ракетку мира и впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, встретился в четвертом круге с британцем Джеком Дрейпером — пятой ракеткой мира, который получил соответствующий номер посева.

Игра продлилась четыре сета и завершилась волевой победой Бублика со счетом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Казахстанец реализовал второй матчбол, после чего не сдержал слез.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время Бублик реализовал пять из шести брейк-пойнтов, выполнил семь эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

Казахстанец впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. На "Ролан Гаррос" он ранее не проходил дальше второго круга.

За путевку в четвертьфинал Бублик поборется с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и россиянином Андреем Рублевым — первой и 15-й ракетками мира соответственно.

Напомним, ранее на нынешнем "Ролан Гаррос" казахстанец обыграл еще одного представителя топ-10. Во втором круге он одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минауром — девятой ракеткой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251584-bublik-obygral-pyatuyu-raketku-mira-i-vpervye-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-bolshogo-shlema/