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17-летняя россиянка вновь переписала историю тенниса и обгонит Рыбакину в мировом рейтинге

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Российская теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева. Фото: George Walker/Icon Sportswire via Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000, который прошел в американском Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летняя спортсменка в финале соревнований встретилась с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей мировой рейтинг.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Андреевой со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Россиянка выиграла второй подряд турнир категории WTA 1000. В феврале она была сильнейшей на хардовых соревнованиях в Дубае.

Андреева (17 лет и 309 дней) стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе в XXI веке и с 1999 года, когда титул забрала американка Серена Уильямс в возрасте 17 лет и 283 дней.

По ходу соревнований россиянка обыграла не только Соболенко, но и вторую ракетку мира польку Игу Швентек. В 1/8 финала Андреева разгромила Елену Рыбакину.

В обновленной версии мирового рейтинга россиянка поднимется на пять позиций и станет шестой, опередив в том числе лучшую теннисистку Казахстана. Рыбакина опустится на восьмое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2228495-17-letnyaya-rossiyanka-vnov-perepisala-istoriyu-tennisa-i-obgonit-rybakinu-v-mirovom-reytinge/