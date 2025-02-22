17-летняя россиянка после победы над Рыбакиной переписала историю тенниса

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) и установила рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче спортсменка встретилась с датчанкой Кларой Таусон. Перед турниром Андреева занимала 14-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 38-е.

Финальная встреча продлилась два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.

Напомним, в полуфинале россиянка выбила из борьбы первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. До этого Андреева обыграла польку Игу Швентек — вице-лидера мирового рейтинга.

17-летняя россиянка стала самой молодой в истории победительницей турнира категории WTA 1000. Этот успех позволит ей занять девятое место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.

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