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Елена Рыбакина разгромно проиграла первой ракетке России на "тысячнике" в США

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в 1/8 финала хардового турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Рыбакиной, занимающей седьмую строчку мирового рейтинга, была 11-я ракетка планеты россиянка Мирра Андреева. Теннисистки боролись за выход в четвертьфинал соревнований.

Противостояние продлилось 1 час и 4 минут и завершилось победой российской теннисистки с общим счетом в двух сетах 6:1, 6:2. В первом сете встреча прерывалась из-за дождя.

За время матча Рыбакина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один возможный брейк-пойнт.

Для лучшей теннисистки Казахстана это второе поражение подряд от Андреевой в рамках нынешнего сезона. На предыдущем турнире в Дубае 17-летняя россиянка выбила Рыбакину в полуфинале.

Таким образом, Елена не смогла пробиться в четвертьфинал "тысячника" в Индиан-Уэллсе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2227247-elena-rybakina-proigrala-pervoy-raketke-rossii-na-masterse-v-ssha/