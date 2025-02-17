Путинцева потеряла несколько позиций в мировом рейтинге, Шевченко вылетел из топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация обновили мировые рейтинги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальные сайты организаций.

По итогам турниров на прошлой неделе казахстанка Юлия Путинцева потеряла три позиции и теперь занимает 23-е место. Первая ракетка страны Елена Рыбакина осталась на седьмой строчке.

Лидерство в женском мировом рейтинге в одиночном разряде сохраняет белоруска Арина Соболенко. Далее в топ-3 идут полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

В парном разряде первой ракеткой мира остается чешка Катерина Синякова. Анна Данилина, лучшая из казахстанок в этой категории, сохранила за собой 19-ю строчку.

Напомним, на нынешней неделе ведущие теннисистки мира выступают на турнире WTA 1000 в Дубае. Из казахстанок там уже стартовала Путинцева, которая в одиночной сетке вылетела в первом круге.

Что касается мужского одиночного рейтинга, то его лидером остался итальянец Янник Синнер, который недавно был официально дисквалифицирован за положительные допинг-тесты. Следом в топ-3 идут немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сохранил 48-ю позицию. Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял 15 мест и вылетел из первой сотни рейтинга. Теперь он занимает 103-ю строчку. Сильно упал в рейтинге и Михаил Кукушкин, который опустился со 110-й на 143-ю позицию.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов сместился с 64-й на 65-ю строчку. Лидерство в этой категории по-прежнему делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич.

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