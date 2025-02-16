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Юлия Путинцева второй раз за неделю проиграла своей напарнице на престижном турнире

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вылетела на старте хардового турнира WTA 1000 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с чешкой Линдой Носковой — 33-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился на тай-брейке. Носкова одержала победу со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За это время Путинцева реализовала один брейк-пойнт из семи, выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки.

На нынешней неделе казахстанка уже проиграла чешке на "тысячнике" в Дохе. При этом на оба турнира Путинцева и Носкова вместе заявлялись в парный разряд. В Катаре они вылетели в первом круге, а в ОАЭ стартуют матчем против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221146-yuliya-putinceva-vtoroy-raz-za-nedelyu-proigrala-svoey-naparnice-na-prestizhnom-turnire/