Первую ракетку мира Янника Синнера дисквалифицировали за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте объявило о дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера на три месяца, передает NUR.KZ.

В марте 2024 года спортсмен сдал два положительных допинг-теста. В его пробах был обнаружен анаболический стероид клостебол в низких концентрациях. В обоих случаях на Синнера накладывали временное отстранение, но он успешно его оспаривал и продолжал выступления.

В августе Международное агентство по обеспечению честности в теннисе заявило, что приняло версию, согласно которой запрещенное вещество непреднамеренно попало в организм итальянца от одного из членов его команды. Независимый трибунал вынес решение об отсутствии вины или халатности со стороны спортсмена и не стал накладывать на него дисквалификацию.

В сентябре WADA подало апелляцию на этот вердикт в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако теперь агентство сообщило о мировом соглашении.

"WADA принимает, что Синнер не намеревался мошенничать, и что воздействие клостебола не дало никаких преимуществ для повышения его результатов, а также произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения", — говорится в заявлении.

При этом в агентстве напомнили, что спортсмен все же несет ответственность за свое окружение. На основании всех факторов в WADA сочли трехмесячную дисквалификацию оптимальным наказанием и отозвали апелляцию. Все стороны согласились с урегулированием дела. Никакие результаты Синнера, кроме тех, что уже аннулированы в первой инстанции, не будут пересматриваться.

Дисквалификация первой ракетки мира продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года. С 13 апреля он сможет вернуться к официальной тренировочной деятельности.

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