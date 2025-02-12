Пятая ракетка Казахстана вылетел на старте турнира ATP 250 в США

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко потерпел поражение на старте хардового турнира ATP 250 в американском Делрэй-Бич, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 208-е место в мировом рейтинге, не смог победить в квалификации, но попал в основную сетку как "лаки-лузер" после снятия одного из участников. В первом круге Попко встретился с французом Артуром Риндеркнешем — 65-й ракеткой мира и девятым номером посева.

Матч завершился поражением казахстанца в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.

По ходу встречи Попко не имел брейк-пойнтов, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.

После вылета пятой ракетки Казахстана на турнире в США не осталось представителей республики. Ранее в первом круге вылетел вторая ракетка страны Александр Шевченко.

При этом лучший теннисист Казахстана Александр Бублик удачно стартовал на турнире ATP 250 во французском Марселе.

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