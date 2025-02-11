Александр Бублик обыграл призера Олимпиады на старте турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на хардовом турнире ATP 250 в Марселе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 48-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с французом Ришаром Гаске — 128-й ракеткой мира и бронзовым призером Олимпиады-2012 в парном разряде. Соперник казахстанца получил специальный допуск от организаторов (wild card) на этот турнир.

Матч завершился победой Бублика в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

За время встречи казахстанец реализовал три из пяти брейк-пойнтов, выполнил 13 эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Во втором круге Бублик встретится с французом Уго Умбером, который занимает 17-е место в мировом рейтинге и получил второй номер посева. Победитель выйдет в четвертьфинал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.