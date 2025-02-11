Вторая ракетка Казахстана проиграл сопернику из четвертой сотни мирового рейтинга на турнире в США

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вылетел на старте хардового турнира ATP 250, который проходит в американской Делрэй-Бич, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с американцем Майклом Ммо. Представитель США на данный момент является 328-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился победой Ммо со счетом 7:5. 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.

За время встречи Шевченко реализовал три из девяти брейк-пойнтов, выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок.

Вторая ракетка Казахстана был единственным представителем республики на данном турнире. Лучший теннисист страны Александр Бублик во вторник начнет выступление на других хардовых соревнованиях — в Марселе.

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