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Вторая ракетка Казахстана проиграл сопернику из четвертой сотни мирового рейтинга на турнире в США

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вылетел на старте хардового турнира ATP 250, который проходит в американской Делрэй-Бич, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с американцем Майклом Ммо. Представитель США на данный момент является 328-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился победой Ммо со счетом 7:5. 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.

За время встречи Шевченко реализовал три из девяти брейк-пойнтов, выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок.

Вторая ракетка Казахстана был единственным представителем республики на данном турнире. Лучший теннисист страны Александр Бублик во вторник начнет выступление на других хардовых соревнованиях — в Марселе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219646-vtoraya-raketka-kazahstana-proigral-soperniku-iz-chetvertoy-sotni-mirovogo-reytinga-na-turnire-v-ssha/