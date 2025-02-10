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Лучший теннисист Казахстана поднялся в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик улучшил положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На прошлой неделе спортсмен вылетел в первом круге турнира в Нидерландах, однако это не помешало ему подняться на одну позицию. Бублик занял 48-ю строчку, опередив американца Маркоса Гирона, который потерял 140 рейтинговых очков.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко, напротив, ухудшил свое положение. Он потерял шесть позиций и откатился на 88-е место.

Лидером мужского рейтинга в одиночном разряде остается итальянец Янник Синнер. Также в топ-3 входят немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Первое место в парном разряде по-прежнему делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич. Первая ракетка Казахстана Александр Недовесов опустился с 62-й на 64-ю позицию. Напомним, в феврале он официально завершил карьеру в национальной сборной.

Ранее мировой рейтинг обновила и Женская теннисная ассоциация. Елена Рыбакина потеряла две позиции, а Юлия Путинцева вернулась в топ-20.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219379-luchshiy-tennisist-kazahstana-podnyalsya-v-mirovom-reytinge/