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Первая ракетка Казахстана официально завершил карьеру в сборной

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Казахстанский теннисист Александр Недовесов
Александр Недовесов: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов объявил о завершении карьеры в национальной сборной страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Сегодня, 2 февраля, в Астане на кортах Национального теннисного центра прошли торжественные проводы из сборной Казахстана Александра Недовесова.

37-летний казахстанец официально завершил карьеру дома перед родными болельщиками.

«В-первую очередь, хочу поблагодарить мою семью и родителей, которые поддерживали и верили в меня на протяжении всей карьеры. Я вас сильно люблю. Также выражаю благодарность федерации тенниса Казахстана в лице президента Булата Жамитовича Утемуратова. Я уже достиг того момента, когда ни о чем не сожалею, оглядываясь назад. Значимые победы в своей карьере добился в составе сборной Казахстана, эти незабываемые моменты навсегда останутся со мной. Спасибо моим болельщикам, верившим и поддерживавшим на протяжении всей моей карьеры», - отметил в своей речи теннисист.

За свою карьеру в сборной страны Александр участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал золото на Азиатских играх 2014 года в командных соревнованиях, а на летней Азиаде 2018 году стал бронзовым призером в миксте. Также Александр победитель трех турниров ATP 250 в парном разряде.

В 2014 году казахстанец поднимался на наивысшее место в карьере в мировом одиночном рейтинге АТР — 72-е, а в парном разряде в 2024 году на 38-ю позицию.

Всего в составе казахстанской команды на «Кубке Дэвиса» Александр провел 28 матчей, из них 22 в паре и 6 в одиночке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217297-pervaya-raketka-kazahstana-oficialno-zavershil-kareru-v-sbornoy/