Рыбакина потеряла две позиции в мировом рейтинге, Путинцева вернулась в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах. Изменения затронули нескольких казахстанок, передает NUR.KZ.

Первая ракетка страны в одиночном разряде Елена Рыбакина на прошлой неделе не смогла защитить титул на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Из-за этого она опустилась с пятой на седьмую позицию в мировом рейтинге, пропустив вперед американок Джессику Пегулу и Мэдисон Киз.

Другая казахстанка Юлия Путинцева поднялась на одно место и вернулась на 20-ю строчку, что является ее личным рекордом. Первой ракеткой мира в женском одиночном разряде остается белоруска Арина Соболенко. Дальше в топ-3 идут полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

В парной категории рейтинг по-прежнему возглавляет чешка Катерина Синякова. Лучшей из казахстанок остается Анна Данилина, которая сохранила 19-ю позицию.

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