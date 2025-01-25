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"Ненавижу вас": Соболенко обратилась к виновникам ее поражения в финале Australian Open

Опубликовано:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Courtney Nguyen / WTA Insider

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка планеты в финале потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз.

На церемонии награждения финалистов Australian Open-2025 Соболенко высказалась о своем поражении.

«Надо сказать что-то команде? Как обычно, это вы виноваты! Ближайшую неделю не хочу вас видеть, ненавижу вас (смеется). Да нет, на самом деле спасибо за всё, что делаете для меня, и всё такое. Думаю, мы сделали всё, что могли, просто Мэдисон невероятно играла, я ничего не могла поделать в этом матче. В следующий раз, когда буду играть против Мэдисон, то покажу теннис получше. Люблю свою команду, люблю вас, ребята», — заявила первая ракетка мира.

Отметим, после финального розыгрыша Соболенко не смогла сдержать эмоций и разбила ракетку. Далее она покинула корт, закрыв голову полотенцем.

После обновления мирового рейтинга белорусская теннисистка продолжит удерживать лидерство, не смотря на то что потеряет 2000 очков. Мэдисон Киз же взлетит с 14-го места на 7-ю строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2215136-nenavizhu-vas-sobolenko-obratilas-k-vinovnikam-ee-porazheniya-v-finale-australian-open/

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