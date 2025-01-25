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Первая ракетка мира разбила ракетку после поражения в финале Australian Open

Опубликовано:

Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Fred Lee/Getty Images

Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде, белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение на Открытом чемпионате Австралии, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка планеты в финале потерпела поражение от представительницы США Мэдисон Киз, которая занимает в мировом рейтинге 14-е место. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 5:7.

После финального розыгрыша Соболенко не смогла сдержать эмоций и разбила ракетку. Далее она покинула корт, закрыв голову полотенцем.

Отметим, Мэдисон Киз впервые одержала победу на турнире Большого шлема. Арина Соболенко же два года подряд брала титул Australian Open. 26-летняя белоруска потеряет рейтинговые баллы, но останется первой ракеткой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2215122-pervaya-raketka-mira-razbila-raketku-posle-porazheniya-v-finale-australian-open/

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