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Белорусская теннисистка Соболенко проиграла американке Киз в финале Australian Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Fred Lee/Getty Images

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко потерпела поражение в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Лидер мирового рейтинга в решающем матче встретилась с американкой Мэдисон Киз — 14-й ракеткой планеты.

Игра продлилась максимальные три сета и завершилась победой представительницы США со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты.

29-летняя Киз впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Благодаря победе американка поднимется на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Соболенко не смогла защитить титул. Она выигрывала Australian Open в двух предыдущих сезонах. 26-летняя белоруска потеряет рейтинговые баллы, но останется первой ракеткой мира.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит на хардовых кортах Мельбурна. Это первый в сезоне турнир Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2215110-belorusskaya-tennisistka-sobolenko-proigrala-amerikanke-kiz-v-finale-australian-open/

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