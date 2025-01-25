Белорусская теннисистка Соболенко проиграла американке Киз в финале Australian Open

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко потерпела поражение в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Лидер мирового рейтинга в решающем матче встретилась с американкой Мэдисон Киз — 14-й ракеткой планеты.

Игра продлилась максимальные три сета и завершилась победой представительницы США со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты.

29-летняя Киз впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Благодаря победе американка поднимется на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Соболенко не смогла защитить титул. Она выигрывала Australian Open в двух предыдущих сезонах. 26-летняя белоруска потеряет рейтинговые баллы, но останется первой ракеткой мира.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит на хардовых кортах Мельбурна. Это первый в сезоне турнир Большого шлема.

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