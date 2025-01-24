Синнер стал вторым финалистом Australian Open — 2025

Итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, который принимает Мельбурн, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в решающий матч лидер мирового рейтинга оспаривал с американцем Беном Шелтоном — 20-й ракеткой планеты.

Встреча продлилась минимальные три сета и завершилась победой Синнера со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 час 36 минут.

В финале Australian Open Синнер сыграет с вице-лидером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым, который в полуфинале на отказе прошел серба Новака Джоковича. Решающий матч соревнований в мужском одиночном разряде пройдет 26 января.

Напомним, Синнер — действующий чемпион Australian Open. Зверев ранее не выигрывал турниры Большого шлема.

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