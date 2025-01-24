Джокович снялся по ходу полуфинала Australian Open против Зверева

Серб Новак Джокович отказался от борьбы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года против немца Александра Зверева, передает корреспондент NUR.KZ.

Седьмая и вторая ракетки мира оспаривали путевку в решающий матч первого в сезоне турнира Большого шлема.

Соперники провели один сет, который продлился 1 час 21 минуту. Зверев выиграл тай-брейк со счетом 7:5, после чего Джокович поблагодарил его за игру и подтвердил отказ от продолжения матча.

Серб испытывал проблемы с ногой в прошлой встрече. После победы в четвертьфинале он не тренировался два дня.

Зверев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. За титул немец поспорит с победителем матча между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.