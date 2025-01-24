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Джокович снялся по ходу полуфинала Australian Open против Зверева

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Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Серб Новак Джокович отказался от борьбы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года против немца Александра Зверева, передает корреспондент NUR.KZ.

Седьмая и вторая ракетки мира оспаривали путевку в решающий матч первого в сезоне турнира Большого шлема.

Соперники провели один сет, который продлился 1 час 21 минуту. Зверев выиграл тай-брейк со счетом 7:5, после чего Джокович поблагодарил его за игру и подтвердил отказ от продолжения матча.

Серб испытывал проблемы с ногой в прошлой встрече. После победы в четвертьфинале он не тренировался два дня.

Зверев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. За титул немец поспорит с победителем матча между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2214776-dzhokovich-snyalsya-po-hodu-polufinala-australian-open-protiv-zvereva/

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