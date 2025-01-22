Первая ракетка мира провел тренировку с казахстанским юниором

Лучший теннисист мира в мужском одиночном разряде, итальянец Янник Синнер провел тренировку с казахстанским теннисистом-юниором Зангаром Нурланулы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

16-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 40-ю строчку в мировом юниорском рейтинге ITF, провел совместную тренировку с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Юный казахстанец помогал Синнеру готовится к четвертьфинальной игре Открытого чемпионата Австралии-2025 против местного теннисиста Алекса де Минора.

Отметим, Зангар Нурланулы на текущем юниорском Australian Open завершил выступление на стадии второго круга.

Сегодня, 22 января, первая ракетка Казахстана Амир Омарханов потерпел поражение на стадии третьего круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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