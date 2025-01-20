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Казахстанский теннисист завершил выступление на юниорском Australian Open

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Зангар Нурланулы
Зангар Нурланулы. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы потерпел поражение на стадии второго круга юниорского Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по матчу второго круга был представитель Болгарии Александр Васильев.

Встреча на хардовом корте "Мельбурн парка" продлилась 1 час и 28 минут и завершилась поражением Нурланулы со счетом 2:4, 4:6.

Отметим, Зангар продолжит выступление на Australian Open в парном разряде. В дуэте с представителем Индии Кришем Тьяги они поборются за выход в третий круг.

В одиночном разряде юниорского Большого шлема в Австралии остался только первая ракетка Казахстана Амир Омарханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213132-kazahstanskiy-tennisist-zavershil-vystuplenie-na-yuniorskom-australian-open/

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