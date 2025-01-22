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Лучший теннисист-юниор из Казахстана завершил выступление на Australian Open

Опубликовано:

Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Первая ракетка Казахстана Амир Омарханов потерпел поражение на стадии третьего круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В третьем раунде 17-летний Омарханов встретился со шведом Уильямом Рейхтманом Винчигуэррой, который занимает в мировом рейтинге юниорского рейтинга 18-е место.

Первый сет остался за казахстанцем - 6:4. Во втором отрезке швед оказался сильнее - 6:4. Решающий третий сет дошел до тай-брейка, где удача оказалась на стороне оппонента - 7:6 (10:6).

Отметим, на нынешнем юниорском Australian Open Амир Омарханов был посеян под вторым номером. Воспитанник карагандинской школы тенниса в мировом рейтинге ITF Juniors сейчас занимает четвертую строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2214155-luchshiy-tennisist-yunior-iz-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-australian-open/

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