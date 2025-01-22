Лучший теннисист-юниор из Казахстана завершил выступление на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Амир Омарханов потерпел поражение на стадии третьего круга юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.
В третьем раунде 17-летний Омарханов встретился со шведом Уильямом Рейхтманом Винчигуэррой, который занимает в мировом рейтинге юниорского рейтинга 18-е место.
Первый сет остался за казахстанцем - 6:4. Во втором отрезке швед оказался сильнее - 6:4. Решающий третий сет дошел до тай-брейка, где удача оказалась на стороне оппонента - 7:6 (10:6).
Отметим, на нынешнем юниорском Australian Open Амир Омарханов был посеян под вторым номером. Воспитанник карагандинской школы тенниса в мировом рейтинге ITF Juniors сейчас занимает четвертую строчку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2214155-luchshiy-tennisist-yunior-iz-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-australian-open/