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Казахстанский теннисист Александр Бублик вылетел в первом круге Australian Open

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Sarah Reed/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выбыл на старте Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с аргентинцем Франсиско Серундоло, который является 31-й ракеткой планеты и получил соответствующий номер посева.

Матч продлился минимальные три сета и завершился поражением Бублика со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 49 минут.

За время встречи казахстанец реализовал два брейк-пойнта из трех, выполнил десять эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Таким образом, Бублик третий год подряд вылетел в первом круге Australian Open. После его поражения в мужской одиночной сетке не осталось представителей Казахстана, так как днем ранее вторая ракетка страны Александр Шевченко также проиграл.

Australian Open продлится до 26 января. Первый в сезоне турнир Большого шлема проходит на хардовых кортах Мельбурна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211293-kazahstanskiy-tennisist-aleksandr-bublik-vyletel-v-pervom-kruge-australian-open/

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