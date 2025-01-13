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Казахстанец Александр Шевченко уступил третьей ракетке мира на старте Australian Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко вылетел в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 77-е место в мировом рейтинге, встретился на старте турнира Большого шлема с испанцем Карлосом Алькарасом — третьей ракеткой планеты.

Шевченко смог навязать сопернику борьбу только во втором сете. В итоге Алькарас одержал победу со счетом 6:1, 7:5, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. За это время казахстанец реализовал два из четырех брейк-пойнтов и не отметился ни эйсами, ни двойными ошибками.

Алькарас во втором круге встретится с японцем Йосихито Нисиокой, который на старте обыграл тунисца Азиза Дугаза со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:3.

Шевченко же не смог впервые в карьере преодолеть стартовый круг Australian Open. После его вылета в мужской одиночной сетке из казахстанцев остался только Александр Бублик, который 14 января стартует на турнире матчем с аргентинцем Франсиско Серундоло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211105-kazahstanec-aleksandr-shevchenko-ustupil-tretey-raketke-mira-na-starte-australian-open/

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