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"Ни в чем себя не ограничиваю": лучший теннисист Казахстана раскрыл миллионные траты

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик в интервью "Матч ТВ" рассказал о своем заработке и раскрыл часть расходов, передает NUR.KZ.

Теннисист регулярно входит в число самых финансово успешных спортсменов страны. В прошлом сезоне благодаря призовым на соревнованиях он заработал более 1,5 млн долларов США.

"Я ни в чем не ограничиваю ни себя, ни семью, благо доходы позволяют. Тем не менее стараюсь рационально подходить к этому вопросу: покупаю ценные вещи, недвижимость, инвестирую.
Главное — не думать, что деньги никогда не закончатся. Можно очень легко потратить абсолютно любую сумму за очень короткий срок. Если очень захотеть, можно в течение месяца потратить и миллион долларов, и два, и пять, и десять. Эти деньги зарабатываются большим трудом, я получаю их не с неба, поэтому отношусь к ним с уважением. Безусловно, нужно радовать себя и семью. Деньги нужно тратить с удовольствием", — сказал Бублик.

Казахстанец отметил, что на свою команду за год тратит 300-400 тысяч долларов (157-210 млн тенге по нынешнему курсу). При этом о себе Бублик заявил, что "живет обычно".

На уточняющие вопросы теннисист ответил, что тратил на себя 50 тысяч долларов в месяц. Сумма вдвое больше, по его оценке, могла быть израсходована ввиду отдыха, лечения в клинике и медицинских чекапов.

Напомним, также в этом интервью Бублик заявил о планах вернуться в Россию по завершении спортивной карьеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2208239-ni-v-chem-sebya-ne-ogranichivayu-luchshiy-tennisist-kazahstana-raskryl-millionnye-traty/

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