Первая ракетка Казахстана Бублик: После карьеры буду жить в Петербурге, я русский человек

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик в интервью "Матч ТВ" заявил, что намерен по окончании карьеры жить в России, передает NUR.KZ.

Спортсмен родился в Ленинградской области и долго жил в Санкт-Петербурге. С 2016 года Бублик представляет Казахстан, на данный момент он занимает 33-е место в мировом рейтинге.

Сейчас теннисист живет в Монако и считает это место удобным логистически. Однако по завершении профессиональной карьеры он хочет вернуться в Россию.

"Я буду жить в Петербурге с поправкой на катаклизмы, так скажем. Монако с картинки, в кино, когда ты смотришь на машины и так далее — это одно. А когда ты живешь там…

В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города", — заявил Бублик.

Также спортсмен сказал, что никогда не жалел о смене гражданства с российского на казахстанское.

"Это решение было принято в моменте, когда мне нужна была помощь. Казахстан мне любезно помог, я обязан отблагодарить федерацию, президента и страну в принципе. Казахстан дал мне шанс быстрее подняться. Поэтому нельзя об этом жалеть, это неправильно. У меня нет таких мыслей. При этом я не могу поменять национальность. Но за Казахстан я буду выступать всегда — это не обсуждается", — отметил Бублик.

У спортсмена уточнили, будет ли он возвращать гражданство РФ по завершении карьеры.

"Сложный вопрос, я об этом сейчас не думаю. Пока на этот вопрос нет ответа. Да [в теории это возможно], но пока не знаю", — ответил Бублик.

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