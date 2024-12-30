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Сколько заработали казахстанские спортсмены за 2024 год: список самых финансово успешных атлетов

Опубликовано:

Кассир считает деньги
Иностранные валюты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году отечественные спортсмены попадали в заголовки СМИ не только за свои успехи в профессиональной деятельности, но и благодаря высоким гонорарам. NUR.KZ представляет вашему вниманию список самых финансово успешных казахстанских спортсменов.

Елена Рыбакина – теннис

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина. Фото: HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Первая ракетка страны традиционно занимает самые высокие строчки рейтингов по заработку благодаря большим гонорарам в мировом теннисе. В 2024 году Рыбакина завоевала три трофея на уровне WTA, дважды вышла в финал турниров WTA 1000 и добралась до полуфинала Уимблдона.

Итоговая сумма официальных гонораров шестой ракетки мира составила 3 876 915 долларов США (более 2 млрд тенге).

Отметим, что спортсменка также принимает участие в выставочных турнирах и рекламных кампаниях, однако суммы за данные активности не разглашаются.

Александр Бублик – теннис

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), лучший теннисист Казахстана заработал за сезон 1 527 508 долларов (800,4 млн тенге).

Однако здесь, как и в ситуации с Рыбакиной не включены суммы заработка за рекламные кампании и участие в выставочных турнирах.

Бахтиер Зайнутдинов – футбол

Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Лучший бомбардир в истории Национальной сборной Казахстана по футболу выступает в составе турецкого "Бешикташа" с августа прошлого года. Зарплата отечественного полузащитника в команде составляет 100 тысяч евро в месяц.

Итоговый доход футболиста без учета рекламы составляет 1,2 миллиона евро (655 млн тенге).

Елдос Сметов – дзюдо

Елдос Сметов
Дзюдошы Елдос Сметов. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Казахстанец в уходящем году стал олимпийским чемпионом на играх в Париже и принес стране единственное золото, от государства он получил 250 тысяч долларов (131 млн тенге), а также ему подарили пять автомобилей в качестве частных презентов: Toyota, Lexus, Mercedes, KIA и Haval.

Помимо этого Елдосу подарили табун из сотни лошадей и еще одну лошадь отдельно ему подарил певец Торегали Тореали.

Также Елдос Сметов стал обладателем пятикомнатной квартиры в родном Таразе, также ему в подарок вручили ключи от квартир в Алматы и Астане.

Кроме того, олимпийский чемпион в весе до 60 кг получил в качестве подарка от клуба дзюдо 50 миллионов тенге.

Дать объективную оценку общему заработку Сметова с учетом подарков крайне сложно, поскольку неизвестно в каких комплектациях шли автомобили (от этого варьируется их цена), а также породы лошадей и в каких районах находятся новые квартиры.

Жанибек Алимханулы – бокс

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Top Rank

В 2024 году "Казахский Стиль" выходил на ринг лишь один раз. 4 октября казахстанец нокаутировал ранее непобежденного новозеландца Андрея Михайловича и защитил два чемпионских титула по версии WBO и IBF.

За этот поединок Алимханулы заработал 228 150 долларов (119 млн тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2206520-skolko-zarabotali-kazahstanskie-sportsmeny-za-2024-god-spisok-samyh-finansovo-uspeshnyh-atletov/

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