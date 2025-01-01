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Сборная Казахстана по теннису обыграла действующих чемпионов и вышла в полуфинал United Cup

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Сборная Казахстана по теннису на United Cup 2025
Сборная Казахстана по теннису на United Cup 2025. Фото: Will Russell/Getty Images

Национальная сборная Казахстана по теннису впервые в истории вышла в полуфинал международного турнира United Cup, который проходит в Австралии, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественная команда открыла плей-офф матчевым противостоянием с Германией — чемпионом прошлогоднего розыгрыша. Сборная Казахстана оказалась сильнее со счетом 2:0 благодаря двум победам в одиночных встречах.

Елена Рыбакина разгромила Лауру Зигемунд — 6:3, 6:1. Александр Шевченко одержал волевую победу над Даниэлем Мазуром — 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. Парная смешанная встреча не имела турнирного значения, в ней Жибек Куламбаева и Дмитрий Попко уступили Зигемунд и Тиму Пюцу со счетом 2:6, 2:6.

Сборная Казахстана вышла в полуфинал, который состоится 4 января. Следующий соперник команды определится позднее.

Все матчи со стадии полуфинала пройдут в Сиднее. Ранее на этом турнире казахстанцы выступали в Перте.

Напомним, United Cup проходит на хардовом покрытии. В состав сборной Казахстана, помимо Рыбакиной, Шевченко, Попко и Куламбаевой, входит капитан Александр Недовесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207427-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-obygrala-deystvuyushchih-chempionov-i-vyshla-v-polufinal-united-cup/

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