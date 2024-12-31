Казахстанский теннисист вылетел с первого турнира сезона после победы в квалификации

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин завершил борьбу на турнире ATP 250 в австралийском Брисбене, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку хардовых соревнований через квалификацию. В первом круге он встретился с чехом Якубом Меншиком — 48-й ракеткой планеты.
Кукушкин потерпел поражение со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.
После вылета Кукушкина в мужской сетке турнира в Брисбене не осталось представителей Казахстана. В женских соревнованиях в этом городе борьбу продолжает вторая ракетка страны Юлия Путинцева, пробившаяся в третий круг.
Напомним, параллельно в Австралии проходит командный турнир United Cup, на котором сборная Казахстана вышла в четвертьфинал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207202-kazahstanskiy-tennisist-vyletel-s-pervogo-turnira-sezona-posle-pobedy-v-kvalifikacii/