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Казахстанский теннисист вылетел с первого турнира сезона после победы в квалификации

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин завершил борьбу на турнире ATP 250 в австралийском Брисбене, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку хардовых соревнований через квалификацию. В первом круге он встретился с чехом Якубом Меншиком — 48-й ракеткой планеты.

Кукушкин потерпел поражение со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

После вылета Кукушкина в мужской сетке турнира в Брисбене не осталось представителей Казахстана. В женских соревнованиях в этом городе борьбу продолжает вторая ракетка страны Юлия Путинцева, пробившаяся в третий круг.

Напомним, параллельно в Австралии проходит командный турнир United Cup, на котором сборная Казахстана вышла в четвертьфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2207202-kazahstanskiy-tennisist-vyletel-s-pervogo-turnira-sezona-posle-pobedy-v-kvalifikacii/

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