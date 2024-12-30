Сборная Казахстана по теннису разгромила Грецию и первой вышла в плей-офф United Cup

Первым четвертьфиналистом командного теннисного турнира United Cup стала сборная Казахстана, одержавшая вторую победу подряд, передает корреспондент NUR.KZ.
Национальная команда в заключительном матчевом противостоянии группы С разгромила Грецию со счетом 3:0.
Сначала в мужской одиночной встрече Александр Шевченко обыграл 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса — 6:4, 7:6 (7:0). Затем в женском матче Елена Рыбакина одолела Марию Саккари со счетом 6:4, 6:3.
В смешанной парной встрече Жибек Куламбаева и Александр Недовесов оказались сильнее Деспины Папамихаил и Петроса Циципаса на чемпионском тай-брейке — 2:6, 6:3, 10:6.
Таким образом, сборная Казахстана благодаря победам над Испанией и Грецией выиграла группу С и первой вышла в четвертьфинал United Cup. Соперник национальной команды по стартовой стадии плей-офф определится позднее.
Четвертьфинал с участием сборной Казахстана пройдет 1 января. Как и на групповом этапе, команда выступит в городе Перте.
Напомним, United Cup проходит в Австралии на хардовом покрытии, а его общий призовой фонд равен 5 миллионам долларов США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2206883-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-razgromila-greciyu-i-pervoy-vyshla-v-pley-off-united-cup/