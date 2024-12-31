Путинцева выиграла первый матч нового сезона и встретится с Соболенко

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на своем первом турнире в новом сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка благодаря 15-му номеру посева автоматически вышла во второй круг хардовых соревнований WTA 500 в австралийском Брисбене.

На этой стадии Путинцева обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:2, 7:5. Матч продлился 1 час 42 минуты.

За выход в четвертьфинал казахстанка поспорит с белоруской Ариной Соболенко. Первая ракетка мира также стартовала со второго круга, где обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 6:4, 6:0.

Матч Путинцевой и Соболенко запланирован на утро 2 января по казахстанскому времени. Турнир в Брисбене продлится до 5 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.