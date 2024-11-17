Рыбакина не сыграет второй раз в матче с Южной Кореей, на замену выйдет Путинцева

Женская сборная Казахстана по теннису провела замену в матче с Южной Кореей в рамках Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Изначально в график на воскресенье была внесена одиночная встреча с участием Елены Рыбакиной. Однако в обновленной и актуальной версии расписания первую ракетку страны заменила вторая — Юлия Путинцева. Ее соперницей будет Ку Ен Ву.
На другой одиночный матч дня заявлена Зарина Дияс, которая сыграет с Со Хен Пак. В парном разряде Казахстан представят Анна Данилина и Жибек Куламбаева.
Напомним, в субботу национальная команда начала противостояние с Южной Кореей с двух побед. Одиночные встречи выиграли Рыбакина и Дияс.
После матчей казахстанки прокомментировали промежуточные результаты и поблагодарили болельщиков, которые поддерживают их в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188475-rybakina-ne-sygraet-vtoroy-raz-v-matche-s-yuzhnoy-koreey-na-zamenu-vyydet-putinceva/