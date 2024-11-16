Елена Рыбакина оценила поддержку казахстанских болельщиков на матче против Южной Кореи

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала домашний матч против Южной Кореи в рамках отборочного раунда на "Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Лучшая теннисистка Казахстана одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 над южнокорейской спортсменкой Со Хен Пак.

"Рада видеть полные трибуны. Поддержка очень важна. Не важно, проигрываешь или выигрываешь, ты слышишь поддержку. Особенно приятно слышать поддержку от детей, которые за тебя искренне болеют. Очень много детей, это безумно приятно. К сожалению, не каждому могла уделить время. Пожелать могу наслаждаться игрой, получать удовольствие. Может, многие из них захотят играть на профессиональном уровне, это большой труд, должна присутствовать дисциплина. Кто хочет этого - пожелаю здоровья, без травм, хороших людей вокруг. Остальным желаю получать удовольствие, ведь благодаря теннису можно встретить многих людей, поехать куда-то учиться. Это огромная возможность", - поделилась Елена на пресс-конференции после матча.

Победа Рыбакиной стала для сборной Казахстана второй по счету в рамках противостояния с Южной Кореей. В стартовой игре победу добыла Зарина Дияс.

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