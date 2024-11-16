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"Умру на корте": Зарина Дияс расплакалась после победы за сборную Казахстана

Опубликовано:

Зарина Дияс
Зарина Дияс. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс поделилась впечатлениями после победы в первом матче против Южной Кореи в рамках Кубка "Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Отечественная теннисистка одержала победу в первой встрече против Южной Кореи рамках командного чемпионата мира.

"Матч оказался очень сложным. Вначале я переживала - соперница играла очень хорошо. Корт медленный, и ей по стилю он подходил больше. Сложно было быстро заканчивать розыгрыши. Победа эта - волевая, я боролась до конца. На последних минутах сказала себе, что умру на корте, но выиграю. В третьем сете у меня появилась мозоль, после чего ещё и икроножная мышца заболела. Но атмосфера была в целом невероятная!

Сегодня мне очень помогли наши болельщики, поддержка была супер! Столько людей пришли! Меня..... (заплакала) просто переполняют эмоции. Вернуться после такой паузы и играть дома за сборную - для меня это многое значит. Я очень рада. Благодарю тренеский штаб, президента федерации Булата Жамитовича Утемуратова за предоставленный ещё раз шанс. Для меня представлять Казахстан - это большая честь! Всегда делаю это с гордостью. Играть перед своими болельщиками, видеть наш флаг, слышать наш гимн - это всё давало мне силы. Поэтому, я не могла проиграть сегодня», - заявила Дияс.

Ранее, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина оценила поддержку отечественных болельщиков в противостоянии с Южной Кореей в рамках Кубка "Билли Джин Кинг".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188388-umru-na-korte-zarina-diyas-rasplakalas-posle-pobedy-za-sbornuyu-kazahstana/

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