Вторая ракетка Казахстана стремительно упал в мировом рейтинге после развода с российской теннисисткой

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерял сразу 16 позиций и теперь располагается на 80-м месте.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о разводе Шевченко с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Что касается других представителей Казахстана, то лучший теннисист страны Александр Бублик сохранил за собой 34-ю строчку.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер, на втором месте расположился представитель Германии Александр Зверев, замыкает тройку лучших теннисистов планеты испанец Карлос Алькарас.

Ранее, стало известно на каком месте в мировом рейтинге завершит сезон первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина.

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