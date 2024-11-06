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Российская теннисистка объявила о разводе со второй ракеткой Казахстана

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко и Анастасия Потапова
Александр Шевченко и Анастасия Потапова: instagram.com/anapotapovaa/

35-я ракетка мира в женском одиночном разряде Анастасия Потапова в своем Telegram-канале объявила о расставании с казахстанским теннисистом Александром Шевченко, передает NUR.KZ.

Спортсмены сыграли свадьбу в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге. В последние недели Потапова удалила все совместные фото с Шевченко из социальных сетей и убрала его фамилию из профилей. Также теннисисты отписались друг от друга.

В среду россиянка подтвердила развод с казахстанцем.

"Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение", — написала Потапова.

Шевченко ранее также представлял Россию. Он сменил гражданство в январе и выступал за Казахстан на Олимпиаде-2024 в Париже. На данный момент 23-летний спортсмен занимает 64-е место в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2183984-rossiyskaya-tennisistka-obyavila-o-razvode-so-vtoroy-raketkoy-kazahstana/

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