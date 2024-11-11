Елена Рыбакина потеряла позицию и выпала из топ-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Стала известна обновленная версия рейтинга WTA после завершения Итогового турнира.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию и с пятого места сместилась на шестое.

Пятой ракеткой мира стала финалистка Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), представительница Китая Чжэн Циньвэнь. Опережает ее на четыре балла итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белоруска Арина Соболенко, на втором месте расположилась полька Ига Швентек. Замыкает тройку лучших американка Коко Гауфф.

Еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершит сезон в топ-30, расположившись на 29-м месте.

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