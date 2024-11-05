Елена Рыбакина сделала заявление перед матчем с первой ракеткой мира

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала очное противостояние с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко, передает корреспондент NUR.KZ.

Теннисистки должны провести очную встречу в рамках группового этапа Фиолетового квартета Итогового чемпионата WTA.

"Арина хорошо играла в этом году и она определенно полна уверенности. Это будет тяжелый матч, но я чувствую, что даже сегодня играла лучше, чем в первом матче. Поэтому надеюсь, что в матче против Арины я смогу подтолкнуть себя немного сильнее. Посмотрим, как всё сложится. Она сейчас номер один, и я хочу насладиться игрой, тоже сделать матч немного трудным для нее", — заявила Рыбакина после второго матча на Итоговом чемпионате WTA.

Напомним, казахстанская теннисистка лишилась шансов на выход из группы после второго поражения. В очередном матче соревнований она уступила седьмой ракетке мира, представительнице Китая Чжэн Циньвэнь.

Первая ракетка мира Арина Соболенко же после двух побед возглавляет Фиолетовую группу.

Матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 6 ноября.

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