Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина потерпела второе поражение на Итоговом турнире WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA, передает корреспондент NUR.KZ.

Рыбакина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, проводила встречу в рамках группового этапа Фиолетового квартета против седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь.

Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1 в пользу китайской теннисистки. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.

За весь матч Рыбакина совершила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных.

Следующий матч казахстанка проведет против лидера мирового рейтинга белорусской теннисистки Арины Соболенко. Данное противостояние пройдет 6 ноября.

Напомним, в предыдущем матче казахстанка потерпела поражение от четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182725-elena-rybakina-poterpela-vtoroe-porazhenie-na-itogovom-chempionate-wta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie