Елена Рыбакина потерпела второе поражение на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA, передает корреспондент NUR.KZ.

Рыбакина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, проводила встречу в рамках группового этапа Фиолетового квартета против седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь.

Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1 в пользу китайской теннисистки. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.

За весь матч Рыбакина совершила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных.

Следующий матч казахстанка проведет против лидера мирового рейтинга белорусской теннисистки Арины Соболенко. Данное противостояние пройдет 6 ноября.

Напомним, в предыдущем матче казахстанка потерпела поражение от четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини.

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